Francesca, dopo aver ricevuto la diagnosi di tumore all'endometrio in Canada, ha deciso di tornare in Italia per sottoporsi a un intervento presso il Niguarda. Utilizzando una tecnologia robotica di ultima generazione, ha riscontrato una ripresa rapida e l'assenza di cicatrici visibili. La sua scelta si è basata sulla volontà di ricevere un’assistenza più diretta e immediata, evitando ritardi nel trattamento.

All’Ospedale Niguarda di Milano, questo cambiamento è già realtà. Qui, grazie al sistema Da Vinci SP, è possibile eseguire la quasi totalità degli interventi ginecologici addominali attraverso una sola incisione di circa 2,5 centimetri, nascosta all’interno dell’ombelico. Un unico accesso da cui entrano strumenti articolati e una telecamera flessibile capace di muoversi nello spazio operatorio con una libertà e una precisione che ricordano - come spiegano gli stessi chirurghi - «il movimento di un cobra». «Questo sistema rappresenta un’evoluzione naturale della chirurgia mini-invasiva», spiega il dottor Leonardo Nelva Stellio, medico specializzato in Ginecologia e Ostetricia al Niguarda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca, tornata in Italia per operarsi di tumore all'endometrio al Niguarda, con una tecnologia innovativa: «In Canada mi sono sentita molto “gestita”, qui invece mi sono sentita curata. Sorprendenti la rapidità della ripresa e l'assenza di cicatrici visibili»

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