Bari liberty – la città elegante di inizio ‘900

Domenica 14 giugno alle 18.30 si svolgerà una passeggiata guidata dedicata allo stile Liberty a Bari. L’evento prevede un percorso tra decori floreali, portoni monumentali e linee sinuose che caratterizzano l’architettura di inizio Novecento. La visita si concentrerà sugli edifici e i dettagli più rappresentativi di questo stile, evidenziando le caratteristiche estetiche e artistiche delle strutture. La partecipazione è aperta a chi desidera scoprire le caratteristiche dell’architettura Liberty nella città.

Domenica 14 giugno – ore 18.30Bari Liberty – la città elegante di inizio ‘900Una passeggiata tra i raffinati decori floreali, i portoni monumentali e le linee sinuose che hanno reso unico lo stile Liberty a Bari. Scopriremo i palazzi sorti agli inizi del Novecento, testimoni della voglia di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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LIBERTY BARI vs FOOTBALLITE ADELFIA

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