L'ex calciatore ha commentato la nuova campagna di una maison di moda, paragonando l'eleganza del marchio alla Serie A di inizio anni 2000. Ha spiegato che per ottenere risultati non è necessario complicarsi troppo, sottolineando l'importanza di uno stile semplice e raffinato. La collezione PrimaveraEstate 2026 viene presentata con questa filosofia, puntando su linee pulite e un look sofisticato. La campagna vede il coinvolgimento di vari modelli e influencer del settore moda.

Non fa rumore, ma lascia il segno. È una forza che evita di alzare la voce o di cercare lo scontro. Eppure resiste. È la gentilezza. In un tempo che premia l’urgenza e l’eccesso, Trussardi sceglie di raccontare un’altra forma di rivoluzione, silenziosa e quotidiana, fatta di gesti misurati e presenza consapevole. La chiama Resistenza Gentile. Perché in un mondo che non si ferma mai, scegliere la gentilezza – davvero – è ancora il gesto più radicale. È in questo contesto che incontriamo Claudio Marchisio, volto della nuova campagna PrimaveraEstate 2026 e interprete perfetto di un’eleganza che non ha bisogno di ostentarsi. Accanto a personalità come l’attore Rupert Everett, l’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale dà vita a una narrazione collettiva che celebra uno stile di vita fondato su equilibrio, autenticità e significato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Claudio Marchisio: "Trussardi è elegante come la Serie A di inizio anni 2000"

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