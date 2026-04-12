Intervista a Serena Brancale | C' è tanta Bari in ' Sacro' È una città viva ed elegante E la gente è brillante

Durante il Festival di Sanremo, una cantante ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione di una ballad dedicata alla madre scomparsa, arrivando nona nella classifica finale. In un’intervista, ha parlato di come la sua musica sia influenzata da elementi della sua città, descrivendo il luogo come vivace, elegante e ricco di personalità. La cantante ha anche sottolineato il legame tra le sue radici e il suo modo di essere artista.

FONTE TODAY.IT - Al Festival di Sanremo ha incantato con la ballad ‘Qui con me’ dedicata alla compianta mamma (arrivando a un ingiusto 9° posto). E oggi - 10 aprile 2026 - pubblica un nuovo disco dal titolo ‘Sacro’, che contiene anche la già hit ‘Al mio paese’ (con Levante e Dalia). ‘Al mio.🔗 Leggi su Baritoday.it Serena Brancale ha svelato la tracklist del nuovo album “Sacro”A quattro anni dall’ultimo album, dopo aver suonato nei templi della musica dal vivo in Italia e oltre confine e aver riscritto il proprio percorso... Serena Brancale annuncia “Sacro”, il nuovo albumBARI – A quattro anni dall’ultimo album, dopo aver suonato nei templi della musica dal vivo in Italia e oltreconfine e aver riscritto il proprio... L'intervista a Serena Brancale - Festival di Sanremo 2026