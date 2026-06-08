Il 12 e il 26 giugno, tra le 18 e le 21, si svolge l’evento “Bari dal Mare con Catamarano e aperitivo”. Si tratta di due uscite in mare con partenza da Bari, durante le quali si naviga lungo la costa fino al lungomare monumentale. L’attività prevede un viaggio in catamarano accompagnato da un aperitivo a bordo. Le prenotazioni sono aperte e i partecipanti possono iscriversi per entrambe le date.

Nelle seguenti date: Venerdì 12 e venerdì 26 giugno dalle 18 alle 21 appuntamento con "Bari dal Mare con Catamarano e aperitivo"! Un viaggio speciale alla scoperta dei segreti nascosti della nostra incantevole costa! Partiremo da Bari e navigheremo lungo la costa fino al lungomare monumentale e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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