Il maltempo e il mare agitato sul Gargano hanno causato difficoltà a un catamarano durante le operazioni di ingresso e attracco nel porto di Vieste. Le condizioni del mare hanno reso complicato il tentativo di imbarcazione di approdare in modo sicuro, costringendo probabilmente a interventi di assistenza. Nessuna informazione è stata fornita sulle persone a bordo o sui danni subiti.

E' successo nel pomeriggio di ieri, sabato 28 marzo. A bordo dell'imbarcazione, un equipaggio straniero sorpreso dall’ondata di maltempo Maltempo e mare grosso sul Gargano hanno messo in seria difficoltà un catamarano nelle operazioni di ingresso e attracco al porto di Vieste. Il fatto è successo nel pomeriggio di ieri, sabato 28 marzo. A bordo dell'imbarcazione, un equipaggio straniero sorpreso dall’ondata di maltempo. Non sono mancati momenti di panico a bordo: l'imbarcazione si è intraversata e ha più volte rischiato di ribaltarsi o di schiantarsi contro i blocchi del fanale verde. “Hanno avuto un gran coraggio”, hanato i presenti, pronti ad intervenire e a chiamare il soccorso in mare. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Maltempo e mare grosso sul Gargano: catamarano in difficoltà, il difficile attracco al porto di Vieste

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