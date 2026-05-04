Caccia al tesoro musica dal vivo e aperitivo con degustazione | festa per il mare ad Aspra
Ad Aspra si svolge una festa che combina una caccia al tesoro, musica dal vivo e un aperitivo con degustazione, celebrando il mare. Dopo due anni di attività dedicate alla tutela e alla sensibilizzazione della costa tra Bagheria e Santa Flavia, gli organizzatori hanno deciso di proporre un evento che coinvolga la comunità locale e i visitatori. L'iniziativa mira a promuovere il rapporto tra le persone e il mare attraverso momenti di svago e condivisione.
Dopo due anni trascorsi a prenderci cura della nostra costa, tra attività di tutela e sensibilizzazione per il mare di Bagheria e Santa Flavia, abbiamo sentito il bisogno di fare un passo in più. Noi volontarie e volontari del progetto, grazie alle associazioni che ci hanno sempre sostenuto, Next.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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