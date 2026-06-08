Barella o Thuram | minaccia Galatasaray per Inter e Juventus

Il Galatasaray ha scelto un centrocampista dall'Inter come obiettivo principale e valuta anche un giocatore della Juventus come alternativa. La società turca sta preparando un’offerta per il giocatore nerazzurro, mentre si tiene in considerazione anche il francese della Juventus. La trattativa riguarda esclusivamente il mercato dei trasferimenti e non sono stati resi noti dettagli economici. La squadra turca sta accelerando le discussioni per portare a termine l’affare.

Il club campione di Turchia punta l’alfiere nerazzurro per il centrocampo: l’alternativa è il francese della ‘Vecchia Signora’ Il Galatasaray mette nel mirino l’Italia e la Serie A. Il club turco sta valutando la situazione di Vlahovic dopo l’addio alla Juventus e intanto guarda con attenzione ad altri big del nostro campionato. Barella, assalto del Galatasaray (Ansa) – Calciomercato.it Tra questi ci sarebbe Nicolò Barella, leader e ormai bandiera dell’ Inter. Dopo l’assalto mancato l’anno scorso e a gennaio per Calhanoglu, il club campione di Turchia ci riprova per un altro titolarissimo della formazione allenata da Chivu in questa prima fase del mercato estivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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