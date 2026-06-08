Barca affondata i vigili del fuoco la riportano a galla
Nel tardo pomeriggio di domenica 7 giugno 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti presso la marina Molo Giano per un’unità in via di affondamento. La barca si trovava parzialmente sott’acqua e rischiava di scomparire completamente. Gli operatori hanno utilizzato attrezzature specializzate per riportarla a galla e stabilizzarla. L’intervento si è concluso con il recupero dell’imbarcazione, che è stata rimossa dalla zona.
Nel tardo pomeriggio di domenica 7 giugno 2026 i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire presso la marina Molo Giano per un barca in via di affondamento.All'arrivo del servizio nautico del distaccamento di calata Gadda il natante era già affondato. Sono stati i sommozzatori dei vigili. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Barca affondata alla Marina Molo Giano, recupero complesso per i vigili del fuoco. Il natante era già sott’acqua all’arrivo del servizio nautico di calata Gadda: sono intervenuti i sommozzatori, che con palloni speciali lo hanno riportato in assetto e svuotato con l - Facebook facebook
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