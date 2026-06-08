Barca affondata i vigili del fuoco la riportano a galla

Notizia in breve

Nel tardo pomeriggio di domenica 7 giugno 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti presso la marina Molo Giano per un’unità in via di affondamento. La barca si trovava parzialmente sott’acqua e rischiava di scomparire completamente. Gli operatori hanno utilizzato attrezzature specializzate per riportarla a galla e stabilizzarla. L’intervento si è concluso con il recupero dell’imbarcazione, che è stata rimossa dalla zona.