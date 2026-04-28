Venezia in fiamme barca ormeggiata nel canale di Cannaregio | l' intervento dei vigili del fuoco

Alle prime luci dell’alba di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti a Venezia per un incendio che ha interessato una barca ormeggiata nel canale di Cannaregio. L’intervento ha permesso di spegnere le fiamme e di evitare che l’incendio si propagasse ad altre imbarcazioni e strutture nelle vicinanze. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incendio è ancora sotto accertamento.

Intervento all’alba di martedì per i vigili del fuoco di Venezia: in fiamme un’imbarcazione ormeggiata in un canale del sestiere di Cannaregio: evitata la propagazione dell’incendio a strutture e natanti vicini. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezia, in fiamme barca ormeggiata nel canale di Cannaregio: l'intervento dei vigili del fuoco Notizie correlate Terni, capriolo cade nel canale di Recentino: intervento dei vigili del fuocoI vigili del fuoco del comando provinciale di Terni sono intervenuti nel corso della mattinata di mercoledì 8 aprile, all’altezza del canale di... Leggi anche: Incendio nel cuore di Gioia del Colle: fiamme a due passi dalle case, l'intervento dei Vigili del Fuoco Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Barca a fuoco in centro a Venezia, una persona ferita; Incendio all’alba a Venezia: barca in fiamme a Cannaregio, proprietario ferito; VIDEO | Barca in fiamme in una calle del centro di Venezia, una persona ferita; Incendio divora una barca ormeggiata a Cannaregio: il proprietario si ferisce cercando di spegnere le fiamme. Venezia, in fiamme barca ormeggiata nel canale di Cannaregio: l'intervento dei vigili del fuocoIntervento all’alba di martedì per i vigili del fuoco di Venezia: in fiamme un’imbarcazione ormeggiata in un canale del sestiere di Cannaregio: evitata la ... lapresse.it Barca in fiamme in centro a Venezia, ferito il proprietario – VIDEOBarca in fiamme all'alba a Venezia: intervento dei vigili del fuoco alle 6.30 di questa mattina, martedì 28 aprile ... veronaoggi.it FRIULI VENEZIA GIULIA IN ARRIVO PER SCETTRI Si apre la Coppa Rally ACI Sport di quinta zona con il pilota di Lozzo Atestino che sarà uomo da battere tra le duemila gruppo A. LOZZO ATESTINO (PD) – Il tempo dell'attesa è quasi giunto al proprio epilog - facebook.com facebook Da Eraclea a Venezia per dire "No" al progetto di un impianto agrivoltaico da 385 ettari. L'obiettivo è chiedere alla Regione di opporsi al progetto privato di un maxi impianto che potrebbe sorgere fra Torre di Fine ed Eraclea. x.com