Venezia in fiamme barca ormeggiata nel canale di Cannaregio | l' intervento dei vigili del fuoco

Da lapresse.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime luci dell’alba di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti a Venezia per un incendio che ha interessato una barca ormeggiata nel canale di Cannaregio. L’intervento ha permesso di spegnere le fiamme e di evitare che l’incendio si propagasse ad altre imbarcazioni e strutture nelle vicinanze. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incendio è ancora sotto accertamento.

Intervento all’alba di martedì per i vigili del fuoco di Venezia: in fiamme un’imbarcazione ormeggiata in un canale del sestiere di Cannaregio: evitata la propagazione dell’incendio a strutture e natanti vicini. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

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