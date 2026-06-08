Il bar Clistina nel quartiere Portello di Padova è stato chiuso dalla questura dopo un’aggressione. In pochi giorni, sono state raccolte più di 1.200 firme da residenti e studenti per chiedere la riapertura del locale. La chiusura segue l’episodio violento avvenuto all’interno del bar, che ha portato l’autorità a intervenire. La proposta di riapertura ha trovato sostegno tra la comunità locale, che considera il bar un punto di riferimento del quartiere.

PADOVA - Sono già oltre 1.200 le firme raccolte in un paio di giorni fra i residenti del Portello e studenti per chiedere la riapertura del bar Clistina dopo il provvedimento del questore che ne ha decretato la chiusura per 2 mesi. Firme che nei prossimi giorni verranno recapitate al questore stesso. Oltre un centinaio le persone che, ieri sera, si sono date appuntamento davanti al locale alle 19, ma in tanti hanno continuato ad arrivare, per ribadire come il Clistina sia «un'eccellenza del quartiere, un luogo di cultura e aggregazione». La titolare «Sono commossa dal tanto affetto che mi circonda - dice Clistina, che gestisce il locale da 10 anni - quello che è successo è accaduto in strada, ho chiamato io la questura. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bar chiuso dalla questura dopo l'aggressione, il Portello si mobilita: «È un'eccellenza del quartiere». Raccolte 1.200 firme per riaprire

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