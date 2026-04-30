Il Principe chiuso dalla questura | i perché dei sigilli

La questura di Arezzo ha disposto la chiusura del locale noto come Il Principe, con effetto da oggi, 30 aprile 2026. La sospensione della licenza durerà sette giorni. La decisione è stata presa dopo le nuove direttive adottate in seguito alla tragedia di Crans-Montana. Il locale rimane l’unico ancora aperto in città, secondo quanto comunicato dalle autorità.

Sette giorni di chiusura (e relativa sospensione della licenza) a partire da oggi, 30 aprile 2026. È quanto ha disposto la questura di Arezzo nei confronti della discoteca Il Principe, l'unica rimasta aperta in città all'indomani delle direttive assunte in seguito alla tragedia di Crans-Montana.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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