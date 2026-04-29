Asti bar chiuso | il malore di un minore spinge la Questura

Asti, il 29 aprile, un minore viene ricoverato dopo aver consumato alcol in un bar situato nella zona nord della città. In seguito a questo episodio, la Questura ha deciso di chiudere immediatamente il locale. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e tutela dei minori. La chiusura del bar è stata comunicata alle autorità locali e al proprietario dell’attività.

? Cosa sapere Asti, il 29 aprile un minore viene ricoverato dopo aver consumato alcol in un bar.. La Questura di Marina Didonato dispone la chiusura immediata del locale nella zona nord.. Il Questore Marina Didonato ha disposto la chiusura immediata di un bar nella zona nord di Asti dopo il ricovero d’urgenza di un minorenne colpito da un violento malore causato dal consumo di superalcolici. L’episodio, verificatosi nel tardo pomeriggio del 29 aprile 2026, ha spinto le autorità a intervenire con estrema fermezza per interrompere una serie di violazioni legate alla somministrazione di alcol ai giovanissimi. La dinamica che ha portato i soccorsi a correre verso il locale nosocomio è scaturita proprio all’interno dell’esercizio commerciale, dove il ragazzo ha ingerito bevande alcoliche senza rispettare i limiti di età previsti dalla legge.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti, bar chiuso: il malore di un minore spinge la Questura Notizie correlate Taranto, controlli della Polizia: bar chiuso 15 giorni per vendita di alcol a un minoreProseguono i controlli della Polizia di Stato negli esercizi commerciali della provincia di Taranto, con particolare attenzione alle attività... Roma, la questura spiega perché ha chiuso il 'The Sanctuary'Il triplo dei clienti rispetto al consentito, carenze igieniche, gravi irregolarità strutturali e rischi per l'incolumità di chi passava le serate lì. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Alcol ai minori ad Asti: bar chiuso dopo il ricovero di un ragazzo; Asti, minorenne in ospedale per abuso di alcool: la Questora fa chiudere il bar; Ragazzo in ospedale dopo aver bevuto liquori: chiuso il locale astigiano che ha venduto l’alcol. Alcol ai minori ad Asti: bar chiuso dopo il ricovero di un ragazzoUn minorenne finisce in ospedale dopo aver bevuto superalcolici, scatta la chiusura del locale. Ad Asti la polizia di Stato interviene con un provvedimento deciso: sospesa la licenza di un bar nella z ... giornalelavoce.it Vendita di alcolici a minorenni, chiuso dal Questore un esercizio commerciale di AstiIl Questore della Provincia di Asti ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti del titolare di un ... atnews.it La Stampa. . “Un padre-padrone”. Così viene definito nella sentenza del tribunale di Asti, un uomo condannato a due anni e sei mesi di detenzione per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei quattro figli. La sentenza, letta lo scorso 15 aprile, era stata ri - facebook.com facebook