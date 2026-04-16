Guardia di Finanza Foggia | arrestato il legale rappresentante di una cooperativa per frode fiscale e bancarotta

Nella giornata di ieri, la Guardia di Finanza di Foggia ha arrestato il legale rappresentante di una cooperativa con l’accusa di frode fiscale e bancarotta. L’operazione segue un’indagine durata diversi mesi e riguarda presunte irregolarità nella gestione finanziaria dell’associazione. L’uomo è stato fermato nel corso di una perquisizione presso la sede della cooperativa, che ha portato al sequestro di documenti e beni.

GUARDIA DI FINANZA FOGGIA: ARRESTATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA COOPERATIVA PER FRODE FISCALE E BANCAROTTA. L’indagine prende le mosse da un più ampio filone investigativo su un consorzio con base in Emilia che avrebbe utilizzato una rete di cooperative per esternalizzare illecitamente la manodopera. I lavoratori risultavano formalmente assunti dalle cooperative ma operavano di fatto sotto la direzione del consorzio; i rapporti venivano mascherati con contratti d’appalto simulati finalizzati a occultare la reale potestà datoriale e gli obblighi contributivi e fiscali. Le verifiche contabili hanno rilevato che il rappresentante legale...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Guardia di Finanza Foggia: arrestato il legale rappresentante di una cooperativa per frode fiscale e bancarotta Notizie correlate Foggia, frode fiscale e bancarotta: arrestato il rappresentante legale di una cooperativaIl Gruppo della Guardia di Finanza di Foggia ha eseguito un’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari emessa dalla locale Autorità Giudiziaria... Frode fiscale e bancarotta tra Lecce e Foggia: sequestro da 2 milioni di euroCon le accuse di bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e indebita... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Foggia, nascondevano 70 chili di sigarette di contrabbando in un garage: sorpresi dalla guardia di finanza, arrestati; Operazione congiunta tra Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza: scoperti due ovulatori nel carcere di Foggia; Mister Miliardo di San Severo nelle grinfie della GdF: la stangata dopo l'accusa di truffa sui bonus edilizi; Nomine di Stato, a Leonardo cambia tutto, all'Enel nulla: Di Foggia da Terna alla presidenza Eni. Tutti i nomi. Operazione congiunta tra Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza: scoperti due ovulatori nel carcere di FoggiaFOGGIA – Prosegue senza sosta l’attività di contrasto all’introduzione di sostanze stupefacenti negli istituti penitenziari. Nell’ambito di controlli ... lucerabynight.it INCHIESTA Foggia, frode fiscale e bancarotta: ai domiciliari il legale rappresentante di una cooperativaL’operazione si inserisce nell’ambito delle attività istituzionali della Guardia di Finanza per il contrasto alle frodi fiscali. statoquotidiano.it Indagine della Guardia di Finanza di Ravenna: giro di fatture false da oltre 2 miliardi di euro - facebook.com facebook L'Italia ha un'impronta inconfondibile: l'autenticità dei suoi prodotti. Dietro ogni creazione si nasconde un'eredità che la #Guardiadifinanza difende con determinazione. Proteggiamo l'origine, garantiamo la qualità. #GNMI2026 #GiornataMadeinItaly2026 #orgo x.com