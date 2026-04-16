Guardia di Finanza Foggia | arrestato il legale rappresentante di una cooperativa per frode fiscale e bancarotta

Da ilsipontino.net 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, la Guardia di Finanza di Foggia ha arrestato il legale rappresentante di una cooperativa con l’accusa di frode fiscale e bancarotta. L’operazione segue un’indagine durata diversi mesi e riguarda presunte irregolarità nella gestione finanziaria dell’associazione. L’uomo è stato fermato nel corso di una perquisizione presso la sede della cooperativa, che ha portato al sequestro di documenti e beni.

GUARDIA DI FINANZA FOGGIA: ARRESTATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA COOPERATIVA PER FRODE FISCALE E BANCAROTTA. L’indagine prende le mosse da un più ampio filone investigativo su un consorzio con base in Emilia che avrebbe utilizzato una rete di cooperative per esternalizzare illecitamente la manodopera. I lavoratori risultavano formalmente assunti dalle cooperative ma operavano di fatto sotto la direzione del consorzio; i rapporti venivano mascherati con contratti d’appalto simulati finalizzati a occultare la reale potestà datoriale e gli obblighi contributivi e fiscali. Le verifiche contabili hanno rilevato che il rappresentante legale...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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