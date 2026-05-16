Truffa e bancarotta fraudolenta | sconterà cinque anni in carcere

Una donna di 64 anni è stata arrestata dalla squadra mobile su ordine di carcerazione emesso dalla procura di Latina. L’arresto riguarda una condanna per truffa aggravata, appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta. La pena prevista è di cinque anni di reclusione. L’operazione segue un’indagine della polizia che ha portato alla recente esecuzione dell’ordine di detenzione. La donna dovrà scontare la condanna in carcere per i reati commessi.

Truffa aggravata, appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta. Una donna di 64 anni è stata arrestata dalla squadra mobile, in esecuzione di un ordine di carcerazione per pene concorrenti emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Latina. La 64enne è stata infatti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: nei guai 3 imprenditori

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