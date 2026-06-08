Un bambino di sette anni è morto in ospedale dopo essere stato aggredito da una scimmia di famiglia. L’animale, salvato dalla strada e adottato anni fa, ha attaccato il bambino in casa. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. La famiglia si trova sotto shock, mentre le forze dell’ordine stanno valutando eventuali responsabilità legali. La tragedia ha riacceso il dibattito sull’uso di animali selvatici come animali domestici.

Il piccolo è morto in ospedale dopo la violenta aggressione. L’animale era stato salvato dalla strada e viveva con la famiglia da anni. Una tragedia che ha sconvolto la Thailandia e che riaccende il dibattito sui rischi legati alla detenzione di animali selvatici come animali domestici. Un bambino di appena sette anni ha perso la vita dopo essere stato aggredito da una scimmia che viveva da tempo accanto alla sua famiglia. La vittima è Ekkarat Srichan, morto in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate durante l’attacco avvenuto nei pressi della sua abitazione. L’aggressione mentre giocava all’esterno. Secondo le ricostruzioni diffuse dai media locali, il bambino si trovava all’aperto quando il macaco, chiamato Choke, lo avrebbe improvvisamente assalito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bambino di 7 anni ucciso dalla scimmia di famiglia: il dramma che riapre il dibattito sugli animali selvatici in casa

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After cutting ties with his blind family, he vowed to stay upright, unmoved by beauty or wealth.

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