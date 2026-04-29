Nicole Poggi a 27 anni in Guatemala per gli animali selvatici | Ho pianto quando ho liberato una scimmia

Nicole Poggi, 27 anni, si è trasferita in Guatemala dopo aver conseguito la laurea in Medicina Veterinaria, con l’intento di dedicarsi alla cura degli animali selvatici. Durante il suo soggiorno nel paese centroamericano, ha partecipato a operazioni di liberazione di scimmie, evento che l’ha commossa profondamente e le ha fatto piangere. La sua attività si concentra sulla riabilitazione e il recupero di specie selvatiche in pericolo.