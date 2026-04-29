Nicole Poggi a 27 anni in Guatemala per gli animali selvatici | Ho pianto quando ho liberato una scimmia
Nicole Poggi, 27 anni, si è trasferita in Guatemala dopo aver conseguito la laurea in Medicina Veterinaria, con l’intento di dedicarsi alla cura degli animali selvatici. Durante il suo soggiorno nel paese centroamericano, ha partecipato a operazioni di liberazione di scimmie, evento che l’ha commossa profondamente e le ha fatto piangere. La sua attività si concentra sulla riabilitazione e il recupero di specie selvatiche in pericolo.
Nicole Poggi, 27 anni, è volata in Guatemala subito dopo la laurea in Medicina Veterinaria. Il suo obiettivo è continuare a specializzarsi nella cura degli animali selvatici. La sua storia a Fanpage: "Curare davvero gli animale significa fare il possibile affinché possano tornare al loro habitat naturale".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Perché Serena Brancale ha pianto a Sanremo 2026: “Racconto una cosa che mi ferisce ancora, ci ho messo sei anni”Serena Brancale a Sanremo 2026 crolla in un pianto liberatorio dopo l'esibizione di "Qui Con Me" e si classifica nelle prime cinque posizioni della...
Valentino Rossi: “A casa ho una stanza dei giochi. Mia moglie dice che ho gli amici immaginari”Valentino Rossi in un'intervista rilasciata in un podcast ha parlato anche della sua stanza ludica.