Un bambino di sette anni e un adulto sono stati morsicati da procioni in rapida successione in una zona residenziale a circa 30 chilometri da New York. L’incidente si è verificato a Ridgewood, nel New Jersey, dove le due persone sono state attaccate da animali selvatici. Le autorità hanno consigliato di evitare il contatto con gli animali selvatici e di mantenere le distanze per prevenire ulteriori incidenti.

Due persone, tra cui un bambino di 7 anni, sono state aggredite e morsicate da alcuni procioni nel giro di poche ore a Ridgewood, nel New Jersey, una cittadina residenziale a circa 30 chilometri da New York. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il primo episodio è avvenuto sabato sera nei pressi del Maple Field & Community Garden, dove il bambino è stato morso alla parte superiore della gamba. Nelle ore successive un adulto è stato a sua volta aggredito su una proprietà privata. Entrambi sono stati sottoposti a trattamento antirabbico a scopo precauzionale. Gli animali responsabili non sono ancora stati rintracciati. A preoccupare le autorità è soprattutto il comportamento insolito dei procioni, che avrebbero attaccato due persone nel giro di poche ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un bambino di 7 anni e un adulto morsicati da procioni: “Non avvicinate gli animali selvatici”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nicole Poggi, a 27 anni in Guatemala per gli animali selvatici: “Ho pianto quando ho liberato una scimmia”Nicole Poggi, 27 anni, si è trasferita in Guatemala dopo aver conseguito la laurea in Medicina Veterinaria, con l’intento di dedicarsi alla cura...

Il corso gratuito di Anpana per gestire gli animali selvaticiUn corso gratuito organizzato dall'associazione Anpana si rivolge a chi si imbatte in animali selvatici in difficoltà, come piccoli uccelli caduti...

Temi più discussi: Frosinone, bambino di 7 anni investito da un furgone: è grave; Colpito a soli 7 anni da un tumore al cervello, la comunità si attiva per Marco e lancia la raccolta fondi: Grazie a chi aiuterà nello spirito di noi, gente di montagna; Torino, il caso di una bambina di 7 anni con scorbuto pediatrico all'ospedale Regina Margherita. Che cos'è la patologia dimenticata causata da carenza di Vitamina C; Paura in provincia di Frosinone: bambino di 7 anni investito da un furgone fuori da scuola. Condizioni gravi.

Leggi la notizia : Sicurezza stradale nelle scuole: basta incidenti, u00e8 ora di agire! - Un gravissimo incidente ha scosso la comunitu00e0 di Veroli, dove un bambino di appena 7 anni u00e8 stato investito davanti alla sua scuola. Questo triste episodio, che h x.com

Dove visitare in Europa con un bambino di 20 mesi? reddit

Torino, il caso di una bambina di 7 con scorbuto pediatrico all'ospedale Regina Margherita. Che cos'è la patologia dimenticata causata da carenza di Vitamina CLo scorbuto, malattia considerata ormai rara, è stato diagnosticato a una bambina di 7 anni al Regina Margherita di Torino. Il caso, pubblicato su una prestigiosa rivista internazionale, riaccende l' ... vanityfair.it

Frosinone, bambino di 7 anni investito da un furgone: ricoverato in gravi condizioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Frosinone, bambino di 7 anni investito da un furgone: ricoverato in gravi condizioni ... tg24.sky.it