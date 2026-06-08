Un bambino è stato strappato alla famiglia da un bombardamento durante un conflitto armato. La scena si ripete in molte zone di guerra, dove genitori non riescono più a pronunciare “buonanotte” ai propri figli, portati via prima di vivere davvero. A questa realtà si lega la poesia “Dormi”, scritta da Numa Nardoni, che si propone come una ninna nanna contro la violenza e la ferocia del presente.

Ci sono madri e padri che non possono più dire “buonanotte” ai propri figli, perché una guerra, un bombardamento, una mano assassina, li ha portati via prima che la loro vita potesse davvero cominciare. Immagini strazianti che la cronaca ci consegna con una frequenza così assidua e spietata da rischiare l’assuefazione. Corpi piccoli avvolti in un telo che arrivano sugli schermi, attraversano i notiziari, restano per qualche ora nei e poi vengono sostituiti da altre immagini, altre morti, altri nomi. “ Dormi ”, il nuovo singolo di Numa Nardoni, terzo estratto dall’EP “ La Camera di Plastica ”, nasce dal lutto più innaturale, quello dei genitori che sopravvivono ai propri figli. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Bambini strappati alle famiglie da guerre e violenza: Numa Nardoni firma con “Dormi” una ninna nanna contro la ferocia del presente

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Gli ORRORI delle fattorie umane naziste (Contenuto Sensibile)

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