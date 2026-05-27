Suona Vasco Rossi al violino come ninna nanna | la reazione del bimbo nel passeggino è dolcissima
Un bambino nel passeggino si è addormentato ascoltando le note di Vasco Rossi suonate al violino, mentre era seduto in un ristorante. La scena è stata condivisa sui social e ha mostrato il momento in cui il bambino si è calmato e si è addormentato dolcemente. Vasco Rossi ha interpretato la canzone “E” come una ninna nanna.
Bologna, 27 maggio 2026 – Una ninna nanna speciale firmata Vasco Rossi. Il bambino nel passeggino al ristorante viene dolcemente addormentato sulle note di “E.”, canzone cult del Blasco. E’ il musicista Vittorio Ciurlia che ‘ipnotizza’ con la musica il piccolo disteso nel suo lettino ovattato e poi posta sul proprio profilo Instagram la tenera scena in un video idilliaco. Una scena che ha catturato l’attenzione dello stesso Vasco Rossi che ha condiviso sulle sue stories di Instagram il post dell’artista con tanto di commento: “Quando la ninna nanna la firma Vasco Rossi”. Il video è diventato virale. Lo stesso Ciurlia (o Violino75), incredulo per la condivisione, ha poi commentato entusiasta: “Quando la routine di una giornata qualunque viene totalmente stravolta dal cortocircuito più bello di sempre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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