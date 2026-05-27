Suona Vasco Rossi al violino come ninna nanna | la reazione del bimbo nel passeggino è dolcissima

Notizia in breve

Un bambino nel passeggino si è addormentato ascoltando le note di Vasco Rossi suonate al violino, mentre era seduto in un ristorante. La scena è stata condivisa sui social e ha mostrato il momento in cui il bambino si è calmato e si è addormentato dolcemente. Vasco Rossi ha interpretato la canzone “E” come una ninna nanna.