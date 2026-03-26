Neonato morto a Chieri Ris al lavoro sui suoni registrati in casa | la melodia di una ninna nanna poi il tonfo

A Chieri, un mese fa, è stato registrato il decesso di un neonato. Le forze dell'ordine stanno analizzando registrazioni audio e video provenienti dall'abitazione, tra cui una melodia di ninna nanna e un rumore forte, un tonfo. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della morte.

Per fare luce sulla morte del piccolo Riccardo, avvenuta a Chieri un mese fa, i Ris sono al lavoro su audio e video registrati in casa. Al vaglio la versione della madre, indagata per omicidio volontario, che ha sempre parlato di un tragico incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ermal Meta, nuovo album con la ninna nanna a SanremoLa musica: tra poco più di una settimana l’uscita del nuovo album di Ermal Meta, una raccolta di inediti tra cui il brano che canterà al Festival di... Ninna nanna calabrese: il canto che protegge dai lupi neriLa voce di una madre che culla il proprio bambino è un filo invisibile che lega le generazioni della Calabria, da Catanzaro fino ai paesi... Contenuti utili per approfondire Neonato morto Temi più discussi: Riccardo, 5 mesi, morto in casa a Pessione dopo una caduta dalle scale: la madre ora è indagata per omicidio volontario. La svolta dalle chat con il marito; Bimbo di 5 mesi morto a Chieri: la Procura indaga la madre per omicidio volontario; Bimbo morto a Chieri, ora la madre è accusata di omicidio volontario: emersi nuovi elementi dai messaggi; Bimbo di 5 mesi morto a Trieste, papà indagato per omicidio: Gli ha sbattuto la testa mettendolo nella culla. Neonato morto a Chieri, Ris al lavoro sui suoni registrati in casa: la melodia di una ninna nanna, poi il tonfoPer fare luce sulla morte del piccolo Riccardo, avvenuta a Chieri un mese fa, i Ris sono al lavoro su audio e video registrati in casa ... fanpage.it Caso del neonato morto a Chieri: cambia l'accusa, si indaga per omicidio volontarioNuovi sviluppi nel caso del neonato morto a Chieri: l’inchiesta si concentra su accertamenti tecnici e ricostruzioni dettagliate per chiarire le reali dinamiche dell’accaduto. notizie.it È accusata di omicidio volontario la madre di Riccardo, il neonato morto in condizioni misteriose in una villetta di Chieri il 21 febbraio scorso. A incastrarla sarebbero le analisi sul cellulare. Lei intanto ripete: “ho avuto un malore e il bambino è caduto dalle mie - facebook.com facebook Neonato morto: a processo due medici e due ostetriche dell’ospedale di Lodi x.com