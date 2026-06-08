. Sempre più bambini ricevono il loro primo cellulare in età precoce. Se fino a pochi anni fa lo smartphone arrivava alle scuole medie, oggi molti piccoli iniziano a utilizzare dispositivi digitali già durante la scuola primaria. Un cambiamento che sta modificando abitudini, relazioni e perfino il modo di giocare. Tablet e smartphone hanno progressivamente sostituito molti dei passatempi tradizionali. Meno corse all’aperto, meno giochi di gruppo e più tempo trascorso davanti a uno schermo. Per i bambini, il cellulare rappresenta una finestra sul mondo: video, social network, chat e contenuti sempre disponibili a portata di mano.... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Bambini e cellulari: cala sempre di più l’età del primo smartphone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bambini e Cellulare: 3 alternative allo smartphone

Notizie e thread social correlati

Dai disturbi posturali all’insonnia digitale. Sempre più gente soffre del «mal di smartphone»Sempre più persone trascorrono lunghe ore davanti agli schermi degli smartphone, con conseguenze sulla postura e sulla salute muscolare.

I record del Salone del Libro 2026, zero polemiche e boom di visitatori: sempre più giovani e sempre più social, ma anche sempre più caroIl Salone del Libro di Torino ha registrato nel 2026 numeri record di visitatori, con un incremento di giovani e di utenti attivi sui social media.