Bambini e cellulari | cala sempre di più l’età del primo smartphone
Sempre più bambini ricevono il primo smartphone in età precoce, con una diminuzione dell’età media di ingresso nel mondo digitale. I dati indicano che l’età di consegna del primo cellulare si sta abbassando rispetto agli anni precedenti. Questa tendenza si riscontra in diverse fasce di età infantile, con un numero crescente di bambini che possiedono un dispositivo digitale già prima dei dieci anni.
. Sempre più bambini ricevono il loro primo cellulare in età precoce. Se fino a pochi anni fa lo smartphone arrivava alle scuole medie, oggi molti piccoli iniziano a utilizzare dispositivi digitali già durante la scuola primaria. Un cambiamento che sta modificando abitudini, relazioni e perfino il modo di giocare. Tablet e smartphone hanno progressivamente sostituito molti dei passatempi tradizionali. Meno corse all’aperto, meno giochi di gruppo e più tempo trascorso davanti a uno schermo. Per i bambini, il cellulare rappresenta una finestra sul mondo: video, social network, chat e contenuti sempre disponibili a portata di mano.... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Bambini e Cellulare: 3 alternative allo smartphone
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