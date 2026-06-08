Bambini e cellulari | cala sempre di più l’età del primo smartphone

Da gbt-magazine.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sempre più bambini ricevono il primo smartphone in età precoce, con una diminuzione dell’età media di ingresso nel mondo digitale. I dati indicano che l’età di consegna del primo cellulare si sta abbassando rispetto agli anni precedenti. Questa tendenza si riscontra in diverse fasce di età infantile, con un numero crescente di bambini che possiedono un dispositivo digitale già prima dei dieci anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

. Sempre più bambini ricevono il loro primo cellulare in età precoce. Se fino a pochi anni fa lo smartphone arrivava alle scuole medie, oggi molti piccoli iniziano a utilizzare dispositivi digitali già durante la scuola primaria. Un cambiamento che sta modificando abitudini, relazioni e perfino il modo di giocare. Tablet e smartphone hanno progressivamente sostituito molti dei passatempi tradizionali. Meno corse all’aperto, meno giochi di gruppo e più tempo trascorso davanti a uno schermo. Per i bambini, il cellulare rappresenta una finestra sul mondo: video, social network, chat e contenuti sempre disponibili a portata di mano.... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

bambini e cellulari cala sempre di pi249 l8217et224 del primo smartphone
© Gbt-magazine.com - Bambini e cellulari: cala sempre di più l’età del primo smartphone
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bambini e Cellulare: 3 alternative allo smartphone

Video Bambini e Cellulare: 3 alternative allo smartphone

Notizie e thread social correlati

Dai disturbi posturali all’insonnia digitale. Sempre più gente soffre del «mal di smartphone»Sempre più persone trascorrono lunghe ore davanti agli schermi degli smartphone, con conseguenze sulla postura e sulla salute muscolare.

I record del Salone del Libro 2026, zero polemiche e boom di visitatori: sempre più giovani e sempre più social, ma anche sempre più caroIl Salone del Libro di Torino ha registrato nel 2026 numeri record di visitatori, con un incremento di giovani e di utenti attivi sui social media.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web