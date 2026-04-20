Sempre più persone trascorrono lunghe ore davanti agli schermi degli smartphone, con conseguenze sulla postura e sulla salute muscolare. L’uso prolungato del cellulare porta a tensioni e rigidità muscolari, in particolare nei giovani che stanno crescendo e sviluppando l’apparato scheletrico. Questa condizione, nota come «mal di smartphone», sta diventando un problema diffuso tra chi utilizza intensamente dispositivi digitali.

Oggi che quasi nessuno purtroppo ha più una penna e un bloc notes dietro, perché se deve annotare qualcosa lo fa sullo smartphone, si potrebbe pensare che «il danno» della scrittura manuale sia stato superato e la trasformazione della scrittura da fisica a elettronica abbia condotto allo stato ideale problemi zero. In realtà, come sempre quando un sistema ne sostituisce un altro, è il contrario: succede che il nuovo sistema cancellerà i vecchi problemi, sì, ma portando con sé i nuovi. I disturbi fisici causati dall’uso degli smartphone per fare tutto, ormai, non solo scrivere, sono innumerevoli. Altro che callo. Martin Cooper (Chicago, 26 dicembre 1928) è inventore e imprenditore statunitense figlio di immigrati ebrei ucraini, considerato il padre del telefono cellulare di cui lo smartphone è l’evoluzione.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dai disturbi posturali all’insonnia digitale. Sempre più gente soffre del «mal di smartphone»

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