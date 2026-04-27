In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, i dati sulla situazione locale evidenziano un aumento delle malattie professionali ad Arezzo. I numeri recenti indicano che il fenomeno rimane consistente, con un incremento rispetto agli anni precedenti. La questione riguarda principalmente le malattie legate a condizioni di lavoro e rischi specifici, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela dei lavoratori nel territorio.

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, emergono dati che confermano come il tema resti di stretta attualità anche nel territorio aretino. Secondo le rilevazioni diffuse dall’INAIL, ancora provvisorie ma indicative, nei primi due mesi del 2026 in Toscana si registrano 6.870 denunce di infortunio, in lieve calo rispetto alle 6.924 dello stesso periodo del 2025. Un dato che segnala una sostanziale stabilità, ma che non consente di abbassare la guardia. Nel dettaglio, gli infortuni mortali passano da 12 a 10 nel bimestre, ma con un incremento significativo nel solo mese di febbraio, quando i casi salgono da 3 a 8.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Sicurezza sul lavoro, ad Arezzo crescono le malattie professionali: dati ancora preoccupanti

Notizie correlate

In Emilia-Romagna crescono gli infortuni sul lavoro e le malattie professionaliNel 2025, in Emilia-Romagna, sono cresciuti sia gli infortuni sul lavoro che le malattie professionali.

Infortuni sul lavoro in Emilia-Romagna in aumento: 92 morti nel 2025, crescono anche le malattie professionaliSul piano territoriale, le province in cui si è registrato un aumento sono quelle di Forlì-Cesena (+6,1% e 7.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro: norme UNI di settore in consultazione gratuita dal 28 aprile 2026; ONCS – Celebrazione della Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro; I dispositivi di sicurezza sul lavoro non proteggono le donne?; Legge annuale PMI: novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro - DB.

Più controlli e prevenzione tra Varese e Como, ATS Insubria fa il punto sulla sicurezza sul lavoroIn occasione della giornata mondiale dedicata al tema ATS Insubria presenta i dati delle attività ispettive e dei progetti di prevenzione sul territorio ... varesenews.it

Sicurezza nei cantieri e sul lavoro, norme Uni in consultazione gratuita dal 28 aprileSarà attivo dal 28 aprile il portale per la consultazione gratuita, in sola lettura, delle norme Uni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ad annunciarlo è lo stesso ente di normazione sul suo ... professionearchitetto.it

Il governo cinese ha bloccato l’acquisizione dell’app di AI Manus da parte di Meta, citando rischi per la sicurezza nazionale x.com

Roma Termini: azione di sistema coordinata dalla Questura tra sicurezza, decoro e tutela dei consumatori. Oltre 11mila euro di sanzioni e più di 160 kg di alimenti sequestrati Continua a leggere: https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/173369ef40601 - facebook.com facebook