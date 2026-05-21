Lavoro infortuni cresciuti del 6% Salgono le malattie professionali

Nella sede della Provincia di Forlì-Cesena si è svolto recentemente il tavolo dedicato alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Durante l'incontro sono stati presentati i dati sugli infortuni, che sono aumentati del 6% rispetto all'anno precedente, e sulle malattie professionali, che hanno fatto registrare un incremento. Il tavolo coinvolge diverse figure del settore e si occupa di analizzare le criticità e le misure di prevenzione in ambito lavorativo.

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Si è riunito nella sede della Provincia di Forlì-Cesena il ’Tavolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”, organismo coordinato dall’ente provinciale. Al tavolo partecipano istituzioni, enti, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali e soggetti impegnati nella prevenzione e tutela della sicurezza dei lavoratori. Sono stati presentati i dati aggregati Inail relativi alle denunce di infortunio sul lavoro, agli infortuni in itinere e alle malattie professionali nel territorio provinciale, oltre a un primo bilancio del progetto “Legalità e Sicurezza – Percorso formativo per i lavoratori di domani”, rivolto agli studenti delle scuole superiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavoro, infortuni cresciuti del 6%. Salgono le malattie professionali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lavoro, Fiori (Inail): “Crescono infortuni in itinere e malattie professionali”Marcello Fiori interviene a margine della presentazione del Festival del Lavoro a Roma e analizza l’andamento degli infortuni sul lavoro in Italia. Lavoro, infortuni cresciuti del 6%. Salgono le malattie professionaliSi è riunito nella sede della Provincia di Forlì-Cesena il ’Tavolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, organismo coordinato dall’ente provinciale. Al tavolo partecipano istituzioni, ... msn.com Infortuni sul lavoro, a Brescia 46 casi al giorno: cresce l’allarmeNei primi mesi del 2026 aumentano incidenti e malattie professionali. Già otto le morti sul lavoro: dati in controtendenza rispetto a Italia e Lombardia. quibrescia.it