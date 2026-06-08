Ballottaggio urne chiuse nei due comuni | cala l’affluenza ma resta sopra il 50 percento

L’affluenza alle urne nei due comuni coinvolti nel ballottaggio è superiore al 50%, anche se in calo rispetto alle precedenti consultazioni. Le urne sono state chiuse e si attendono i risultati ufficiali della votazione per determinare il nuovo sindaco.

CASARANOTRICASE – Urne chiuse nei centri chiamati al supplemento del ballottaggio per scegliere il nome del nuovo candidato sindaco. Si aprono, dunque, le operazioni di scrutinio che porteranno a scoprire gli eletti.Sono 42 in tutta Italia i comuni che si sono recati alle urne, sei in Puglia e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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