Referendum giustizia chiuse le urne | in Bergamasca affluenza sopra il 64%

Alle 15 di lunedì 23 marzo si sono chiuse le urne per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Gli exit poll della Rai dichiarano avanti il No, con il 49-53%, sul Sì, con il 47-51%. L’affluenza dei votanti ammonta al 58,85% in Italia e a Bergamo si è raggiunto il 64,83% (il dato è in aggiornamento). Nord l’affluenza è molto sopra il 60%, al Sud oscilla tra il 40 e il 50. Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Cesare Parodi si è dimesso dal suo incarico. Una decisione annunciata subito dopo l’esito delle urne, ma presa prima: qualunque fosse stato il risultato del referendum sulla riforma costituzionale non avrebbe più guidato il sindacato delle toghe. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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