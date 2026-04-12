Urne chiuse in Ungheria affluenza storica oltre il 77% Magyar vola nei sondaggi Orbán rischia il crollo

In Ungheria si sono chiuse le urne e si è registrata una partecipazione alle urne mai vista prima, con oltre il 77% di affluenza alle 18. La competizione elettorale ha visto coinvolti Viktor Orbán e il suo sfidante Peter Magyar, con i sondaggi che indicano una crescita significativa del candidato avversario. I risultati ufficiali sono attesi nelle prossime ore.

Urne chiuse in Ungheria e affluenza al voto storica. La sfida tra Viktor Orbán e lo sfidante Peter Magyar ha dato vita a una partecipazione senza precedenti, con i dati ufficiali che registrano il 77,8% dei votanti alle 18.30. In tutto, hanno votato 5,6 milioni di cittadini. Il numero supera ampiamente l’affluenza complessiva delle elezioni del 2022 (ferma al 69,5% ) e travolge anche il precedente record del 1990, quando le prime elezioni libere dopo la caduta del Muro di Berlino videro la partecipazione del 65,1% degli aventi diritto. Il trend era emerso già nelle prime ore della giornata quando alle 9 si era sfiorato il 17%, contro il 10,31% del 2022.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Urne chiuse in Ungheria, affluenza ai massimi storici. Proiezioni: Magyar avanti su Orbán Leggi anche: Urne chiuse in Ungheria, affluenza è ai massimi storici. Magyar ci crede: "Ultime ore del regime di Orbán"