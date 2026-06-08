Ballottaggio Lecco stop al voto | ora lo spoglio

Alle 15 si è conclusa la possibilità di votare nel ballottaggio di Lecco tra Mauro Gattinoni e Filippo Boscagli. Da quel momento, si sta procedendo allo spoglio delle schede. La consultazione ha riguardato gli elettori chiamati a scegliere tra i due candidati per la carica di sindaco. Non ci sono state variazioni rispetto alla data di chiusura delle urne. I risultati saranno comunicati nelle prossime ore.

Sì è chiusa alle 15 la finestra per votare uno tra Mauro Gattinoni o Filippo Boscagli al ballottaggio di Lecco. Inizia ora lo spoglio delle schede, mente a breve si conoscerà il dato definitivo sull’affluenza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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