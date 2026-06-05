Non sono un tifoso | ho servito Lecco dieci anni e al ballottaggio voto Gattinoni
Un candidato ha dichiarato di aver servito la città di Lecco per dieci anni e di votare al ballottaggio per un altro candidato, affermando che governare non dipende dall’appartenenza partitica. Ha precisato che l’amministrazione della città non si riduce a una questione di tifoseria, sottolineando che si tratta di un ruolo diverso da uno sport, e che le decisioni non sono influenzate da logiche di parte.
Amministrare Lecco non è una questione di partitismo cieco. Non stiamo parlando di una partita di calcio dove ci si mette le bende sugli occhi e si urla "viva Milan", punto e basta. La realtà è assai più complessa e merita un rispetto profondo.Da una parte abbiamo Boscagli: una brava persona, ci. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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