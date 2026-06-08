Ballottaggio inizia lo spoglio dei voti Chi sarà il prossimo sindaco di Castelfranco San Bonifacio e Monselice?

Da ilgazzettino.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Veneto, si è aperto lo spoglio dei voti per il ballottaggio nei tre comuni con più di 15.000 abitanti, tra cui Castelfranco Veneto, San Bonifacio e Monselice. Le urne si sono chiuse e ora si procede con la verifica delle schede, per determinare chi sarà il nuovo sindaco di ciascun comune. I risultati saranno comunicati non appena completato lo scrutinio.

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Le joue son fait. Chiuse le urne del ballottaggio dei Comuni sopra i 15mila abitanti che, in Veneto, hanno visto la chiamata al voto per gli aventi diritto in tre territori: Castelfranco Veneto,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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