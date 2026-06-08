Sono state chiuse le urne per i ballottaggi in 42 comuni e sei capoluoghi di provincia. Lo spoglio è in corso e l’affluenza provvisoria si aggira intorno al 52 per cento, circa otto punti in meno rispetto al primo turno.

Chiuse le urne per i ballottaggi, è in corso lo spoglio. L’affluenza provvisoria si attesta intorno al 52 per cento, otto punti percentuali in meno rispetto al primo turno. Si decide il futuro di 42 comuni fra cui sei capoluoghi di provincia. Servizio di Augusto Cantelmi. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ballottaggio, il futuro di 42 Comuni e sei capoluoghi di Provincia

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