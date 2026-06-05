Comunali sei capoluoghi al ballottaggio | da Lecco ad Arezzo qual è la posta in gioco per i partiti

Sei capoluoghi sono al ballottaggio, tra cui Lecco e Arezzo. Nelle città più grandi, come Venezia e Reggio Calabria, le vittorie al primo turno sono state della destra, portando subito ai bilanci nelle coalizioni. La corsa elettorale continua, e la partita nelle altre città non si è ancora conclusa. I candidati restano in corsa per conquistare il voto finale e determinare il risultato definitivo.

Nonostante nelle coalizioni si sia subito passati ai bilanci dopo le vittorie al primo turno nei grandi capoluoghi come Venezia e Reggio Calabria, entrambe andate alla destra, la partita delle comunali non è ancora chiusa. Domenica 7 e lunedì 8 giugno si torna alle urne per i ballottaggi in 42 Comuni. Sei sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. È il secondo tempo di una tornata che ha già consegnato alcuni segnali politici: il centrodestra, anche a sorpresa, tiene incassando alcuni successi, mentre cresce il ruolo di civici e centristi, potenziale ago della bilancia in questa seconda manche. La sfida che ora agita Fratelli d’Italia in particolare è Lecco. 🔗 Leggi su Open.online

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