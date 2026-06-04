In sei capoluoghi di provincia e 41 Comuni sopra i 15mila abitanti si svolgono oggi i ballottaggi delle elezioni amministrative. Tra i centri principali, si seguono in particolare le sfide nei sei capoluoghi, tra cui Vigevano, dopo il risultato dell’exploit di un candidato noto per le sue posizioni. Le elezioni vedono contrapporsi i schieramenti di centrodestra e centrosinistra, con le urne aperte per decidere i nuovi sindaci.

Roma, 4 giugno 2026 – Sei capoluoghi di provincia (Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani) e 41 Comuni sopra i 15mila abitanti per decidere chi ha vinto tra centrodestra e centrosinistra le elezioni amministrative di primavera. A fare da ago della bilancia dei ballottaggi che si terranno questo fine settimana, il 7 e l’8 giugno, saranno, inevitabilmente, i voti di civici, centristi e vannacciani. Ma di apparentamenti ufficiali, per la verità, ce ne sono pochi. L’accordo formale è scattato a Chieti, dove il centrodestra, diviso al primo turno, si ricompatta per provare a insidiare il candidato del campo largo Giovanni Legnini, già sindaco uscente della città e in testa con il 47,2%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Elezioni, i Comuni al ballottaggio: le sfide nei 6 capoluoghi. Occhi su Vigevano dopo l’exploit di Vannacci

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