Le urne si sono chiuse alle 23 di ieri dopo due giorni di voto nei ballottaggi delle elezioni comunali 2026 in 42 comuni italiani con più di 15.000 abitanti. Lo spoglio delle schede è iniziato immediatamente e si svolge in tempo reale. Sono in corso le operazioni di conteggio per determinare i nuovi sindaci di queste città. Nessuna comunicazione ufficiale sui risultati è ancora stata diffusa.

Si chiude la seconda e ultima giornata di voto per i ballottaggi delle elezioni comunali 2026 in 42 comuni italiani sopra i 15mila abitanti. Tra questi anche sei capoluoghi (Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani). Le urne sono rimaste aperte fino alle ore 15.00. L’affluenza, domenica sera alle 23.00, si è attestata al 39,79%, in calo rispetto al 46,56% del primo turno. Ballottaggio Comunali 2026, lo spoglio in diretta Inizio diretta: 080626 15:00 Fine diretta: 080626 20:00 15:00 080626 Urne chiuse Le urne si sono chiuse alle ore 15.00. Ora hanno inizio le operazioni di spoglio. L’affluenza domenica sera alle 23 si è attestata al 39,79%, in calo rispetto al 46,56% del primo turno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ballottaggio elezioni comunali 2026, urne chiuse: lo spoglio in diretta

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Risultati ballottaggi elezioni Comunali 2026: Lecco, Arezzo, Trani, Chieti e Agrigento decisive

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