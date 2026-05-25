SPECIALE ELEZIONI COMUNALI Chiuse le urne nei 18 comuni del casertano | comincia lo spoglio | LA DIRETTA
Le urne si sono chiuse in 18 comuni del casertano e lo spoglio delle schede è iniziato. In 17 di questi comuni, i cittadini attendono di conoscere il nome del nuovo sindaco, con i risultati che saranno disponibili nelle prossime ore. La giornata elettorale si è conclusa con il termine delle operazioni di voto e l’apertura delle schede nei seggi.
Tra poche ore i cittadini di 17 comuni al voto in provincia di Caserta conosceranno il nome del futuro sindaco. Alle 15 urne chiuse, comincia lo spoglio con Casertanews che seguirà le operazioni di scrutinio in diretta, con aggiornamenti costanti dai diversi comuni.Le sfide più importanti a. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Locorotondo, elezioni comunali: tre candidati sindaco e liste presentate
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