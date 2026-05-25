SPECIALE ELEZIONI COMUNALI Chiuse le urne nei 18 comuni del casertano | comincia lo spoglio | LA DIRETTA

Notizia in breve

Le urne si sono chiuse in 18 comuni del casertano e lo spoglio delle schede è iniziato. In 17 di questi comuni, i cittadini attendono di conoscere il nome del nuovo sindaco, con i risultati che saranno disponibili nelle prossime ore. La giornata elettorale si è conclusa con il termine delle operazioni di voto e l’apertura delle schede nei seggi.