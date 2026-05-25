Elezioni comunali 2026 risultati | la diretta dello spoglio

Lo spoglio delle schede per le elezioni comunali 2026 nella Tuscia è iniziato alle 15 di lunedì 25 maggio. I risultati in tempo reale saranno disponibili a partire da quella ora. La procedura coinvolge tutte le sezioni elettorali della zona, con aggiornamenti che saranno trasmessi in diretta. La giornata sarà dedicata all’esame delle schede e alla pubblicazione dei dati ufficiali.

Elezioni comunali 2026 nella Tuscia: risultati in tempo reale a partire dalle 15 di lunedì 25 maggio, ora in cui è previsto l'inizio dello spoglio delle schede. In diretta tutti gli aggiornamenti sull'affluenza, sul voto, le percentuali di candidati sindaco, liste e partiti e chi ha vinto a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Comunali 2026, i risultati e il commento in diretta con Peter Gomez

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