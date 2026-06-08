L’affluenza alle urne nel ballottaggio dei Comuni sopra i 15mila abitanti in Veneto è in calo, con lo spoglio dei voti che è iniziato. Le città coinvolte sono Castelfranco Veneto, San Bonifacio e Monselice. La chiusura delle urne segna l’avvio della conta delle schede, mentre si attende di conoscere chi sarà il nuovo sindaco di ciascun Comune. Non sono stati ancora comunicati i risultati ufficiali.

Le joue son fait. Chiuse le urne del ballottaggio dei Comuni sopra i 15mila abitanti che, in Veneto, hanno visto la chiamata al voto per gli aventi diritto in tre territori: Castelfranco Veneto, San Bonifacio e Monselice. Il voto ieri e oggi, 7 e 8 giugno 2026, e alle 15 la chiusura definitiva. A breve, quindi, si saprà chi saranno i prossimi primi cittadini. L'affluenza alle 15 - Castelfranco Veneto 45,29% e al primo turno era al 49,32% - Monselice 55,29% e al primo turno 60,51% - San Bonifacio 43,98% e al primo turno 53,91% Sul sito del gazzettino.it è possibile seguire lo spoglio in diretta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ballottaggio, affluenza in calo: inizia lo spoglio dei voti. Chi sarà il prossimo sindaco di Castelfranco, San Bonifacio e Monselice?

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Ballottaggio, inizia lo spoglio dei voti. Chi sarà il prossimo sindaco di Castelfranco, San Bonifacio e Monselice?In Veneto, si è aperto lo spoglio dei voti per il ballottaggio nei tre comuni con più di 15.

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