Ballottaggio ad Angri | Alfonso Scoppa è il nuovo sindaco

Da salernotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alfonso Scoppa ha vinto il ballottaggio a Angri, diventando il nuovo sindaco. Ha superato l’ex primo cittadino Pasquale Mauri, che si era candidato per un secondo mandato. La vittoria si è concretizzata con una maggioranza di voti durante il secondo turno di elezioni comunali. La proclamazione ufficiale è avvenuta dopo lo scrutinio delle schede. La città si prepara ora a un nuovo mandato amministrativo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alfonso Scoppa è il nuovo sindaco di Angri. Sconfitto l’ex primo cittadino Pasquale Mauri. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Angri. Giordano: «Con Scoppa una lunga stagione amministrativa»

Video Angri. Giordano: «Con Scoppa una lunga stagione amministrativa»

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: SCRUTINIO LIVE/ Elezioni amministrative ad Angri, quattro candidati a sindaco in campo

Tensione ad Angri, aggressione verbale sotto casa del candidato sindaco Mauri: "Offese a mia moglie che non c'è più"Oggi ad Angri si è verificata una scena di tensione quando il candidato sindaco Pasquale Mauri ha denunciato di essere stato insultato verbalmente...

Temi più discussi: Ballottaggi ad Angri, Cava de' Tirreni e Campagna: seggi aperti fino alle 15; Oggi si chiudono i ballottaggi e dieci i comuni campani conosceranno il nuovo sindaco; Conto alla rovescia per i ballottaggi: tornano al voto tre Comuni della provincia; Da oggi fino a domani si vota per scegliere il nuovo sindaco di Angri.

alfonso scoppa ballottaggio ad angri alfonsoBallottaggi, affluenza in forte calo ad Angri e Cava de’ Tirreni: urne semivuote alle 19Ad Angri ha votato il 29,48% degli aventi diritto, contro il 42,50% registrato alla stessa ora quindici giorni fa. agro24.it

alfonso scoppa ballottaggio ad angri alfonsoElezioni comunali ad Angri: sarà ballottaggio tra Pasquale Mauri e Alfonso ScoppaAd Angri si prevede il ballottaggio tra il consigliere di opposizione uscente Pasquale Mauri e Alfonso Scoppa consigliere dal 2010 al 2015. Zio e nipote si affronteranno tra due settimane. ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web