Ballottaggio ad Angri | Alfonso Scoppa è il nuovo sindaco
Alfonso Scoppa ha vinto il ballottaggio a Angri, diventando il nuovo sindaco. Ha superato l’ex primo cittadino Pasquale Mauri, che si era candidato per un secondo mandato. La vittoria si è concretizzata con una maggioranza di voti durante il secondo turno di elezioni comunali. La proclamazione ufficiale è avvenuta dopo lo scrutinio delle schede. La città si prepara ora a un nuovo mandato amministrativo.
Alfonso Scoppa è il nuovo sindaco di Angri. Sconfitto l’ex primo cittadino Pasquale Mauri. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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