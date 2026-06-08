Ballottaggio ad Angri | Alfonso Scoppa è il nuovo sindaco

Notizia in breve

Alfonso Scoppa ha vinto il ballottaggio a Angri, diventando il nuovo sindaco. Ha superato l’ex primo cittadino Pasquale Mauri, che si era candidato per un secondo mandato. La vittoria si è concretizzata con una maggioranza di voti durante il secondo turno di elezioni comunali. La proclamazione ufficiale è avvenuta dopo lo scrutinio delle schede. La città si prepara ora a un nuovo mandato amministrativo.