Tensione ad Angri aggressione verbale sotto casa del candidato sindaco Mauri | Offese a mia moglie che non c' è più

Oggi ad Angri si è verificata una scena di tensione quando il candidato sindaco Pasquale Mauri ha denunciato di essere stato insultato verbalmente sotto casa. Secondo quanto riferito, le offese sarebbero state rivolte anche alla moglie, che non è più in vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Locale, i Carabinieri e il personale del 118. Nessuna altra informazione è stata resa nota su eventuali danni o dettagli dell'aggressione verbale.

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