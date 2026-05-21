Tensione ad Angri aggressione verbale sotto casa del candidato sindaco Mauri | Offese a mia moglie che non c' è più
Oggi ad Angri si è verificata una scena di tensione quando il candidato sindaco Pasquale Mauri ha denunciato di essere stato insultato verbalmente sotto casa. Secondo quanto riferito, le offese sarebbero state rivolte anche alla moglie, che non è più in vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Locale, i Carabinieri e il personale del 118. Nessuna altra informazione è stata resa nota su eventuali danni o dettagli dell'aggressione verbale.
Tensione oggi ad Angri, dove il candidato sindaco Pasquale Mauri ha denunciato di essere stato aggredito verbalmente sotto casa: sul posto, Polizia Locale, Carabinieri e personale del 118. “Questo pomeriggio, sotto casa mia, un uomo mi ha atteso e ha iniziato ad aggredirmi verbalmente in modo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sullo stesso argomento
Aggressione in famiglia ad Angri: uomo evirato durante la notte dalla moglie, arrestataABBONATI A DAYITALIANEWS Episodio violento nel Salernitano Un grave fatto di cronaca si è verificato ad Angri, in provincia di Salerno, dove un uomo...
Angri, evirazione del convivente: la prima moglie nella nuova casa e il piano prima dell’aggressioneL’uomo avrebbe avvertito sonnolenza prima dell’aggressione: tensioni dopo il trasloco e la presenza della prima moglie Emergono nuovi dettagli...