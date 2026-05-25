scrutinio live elezioni amministrative ad angri quattro candidati a sindaco in campo

Quattro candidati si sfidano per la carica di sindaco ad Angri. Le candidature sono di Maddalena Pepe, Alfonso Scoppa, Pasquale Mauri e Giuseppe Iozzino. Lo scrutinio delle schede è in corso e i risultati verranno aggiornati in tempo reale. La consultazione riguarda anche il rinnovo del consiglio comunale. Nessuna comunicazione ufficiale sui numeri, mentre i votanti sono stati circa il 70% degli elettori iscritti.

E’ sfida a 4 per il rinnovo del consiglio comunale ad Angri dove a contendersi la fascia tricolore sono Maddalena Pepe, Alfonso Scoppa, Pasquale Mauri, Giuseppe Iozzino. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Avellino, tutti i dati in tempo. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. Fermato con 11 tessere elettorali e fac-simile di scheda già compilata:. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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