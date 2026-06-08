Ballottaggio ad Angri | Alfonso Scoppa è il nuovo sindaco parla lo sconfitto Mauri

Notizia in breve

Alfonso Scoppa ha vinto il ballottaggio ad Angri con circa il 60% delle preferenze, diventando il nuovo sindaco. Il suo sfidante, Pasquale Mauri, si è fermato intorno al 40%. La vittoria si è consolidata con la maggioranza dei voti espressi durante la consultazione elettorale. La differenza tra i due candidati è stata evidente nel risultato finale.