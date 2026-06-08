Ballottaggio ad Angri | Alfonso Scoppa è il nuovo sindaco parla lo sconfitto Mauri

Da salernotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alfonso Scoppa ha vinto il ballottaggio ad Angri con circa il 60% delle preferenze, diventando il nuovo sindaco. Il suo sfidante, Pasquale Mauri, si è fermato intorno al 40%. La vittoria si è consolidata con la maggioranza dei voti espressi durante la consultazione elettorale. La differenza tra i due candidati è stata evidente nel risultato finale.

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Alfonso Scoppa è il nuovo sindaco di Angri con circa il 60% delle preferenze. Il suo avversario Pasquale Mauri è fermo intorno al 40% dei consenti. Un distacco dunque netto a scrutinio ancora in corso. Le reazioniIl commento di Mauri: “È stata una competizione avvincente, vissuta fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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