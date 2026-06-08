Ballottaggio ad Angri | Alfonso Scoppa è il nuovo sindaco parla lo sconfitto Mauri
Alfonso Scoppa ha vinto il ballottaggio ad Angri con circa il 60% delle preferenze, diventando il nuovo sindaco. Il suo sfidante, Pasquale Mauri, si è fermato intorno al 40%. La vittoria si è consolidata con la maggioranza dei voti espressi durante la consultazione elettorale. La differenza tra i due candidati è stata evidente nel risultato finale.
Alfonso Scoppa è il nuovo sindaco di Angri con circa il 60% delle preferenze. Il suo avversario Pasquale Mauri è fermo intorno al 40% dei consenti. Un distacco dunque netto a scrutinio ancora in corso. Le reazioniIl commento di Mauri: “È stata una competizione avvincente, vissuta fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Angri. Giordano: «Con Scoppa una lunga stagione amministrativa»
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Ballottaggio ad Angri: Alfonso Scoppa è il nuovo sindaco
Tensione ad Angri, aggressione verbale sotto casa del candidato sindaco Mauri: "Offese a mia moglie che non c'è più"Oggi ad Angri si è verificata una scena di tensione quando il candidato sindaco Pasquale Mauri ha denunciato di essere stato insultato verbalmente...
Temi più discussi: Conto alla rovescia per i ballottaggi: tornano al voto tre Comuni della provincia; Oggi si chiudono i ballottaggi e dieci i comuni campani conosceranno il nuovo sindaco; Elezioni comunali, urne aperte per i ballottaggi: Angri, Campagna e Cava scelgono il nuovo sindaco; Da oggi fino a domani si vota per scegliere il nuovo sindaco di Angri.
Angri, Mauri e Scoppa al ballottaggio: sfida e legami familiari Strategie e tensione politica ad Angri in vista del ballottaggio tra Pasquale Mauri e Alfonso Scoppa.... facebook
Ballottaggi, affluenza in forte calo ad Angri e Cava de’ Tirreni: urne semivuote alle 19Ad Angri ha votato il 29,48% degli aventi diritto, contro il 42,50% registrato alla stessa ora quindici giorni fa. agro24.it
Elezioni comunali ad Angri: sarà ballottaggio tra Pasquale Mauri e Alfonso ScoppaAd Angri si prevede il ballottaggio tra il consigliere di opposizione uscente Pasquale Mauri e Alfonso Scoppa consigliere dal 2010 al 2015. Zio e nipote si affronteranno tra due settimane. ilmattino.it