Ballottaggio ad Agrigento tra record storici e sfide serrate | ecco tutti i numeri dal 1993 a oggi
Il ballottaggio a Agrigento tra Dino Alonge e Michele Sodano si svolge oggi, dopo che nel primo turno si sono distanziati di 4,4 punti percentuali, con percentuali rispettivamente del 39,10% e del 34,70%. Sono in palio la carica di sindaco e la gestione della città. Si attende il risultato finale, che determinerà il nuovo rappresentante del Comune. La consultazione segue un primo turno che ha visto numeri storici e sfide serrate tra i candidati.
Nelle prossime ore si conoscerà il nome del nuovo sindaco di Agrigento. Dino Alonge e Michele Sodano si giocano la poltrona al ballottaggio dopo un primo turno che li ha visti separati da 4,4 punti percentuali: 39,10 contro 34,70. Un distacco contenuto, ma lontano dal record di tensione che la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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