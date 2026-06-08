Ballottaggio ad Agrigento tra record storici e sfide serrate | ecco tutti i numeri dal 1993 a oggi

Notizia in breve

Il ballottaggio a Agrigento tra Dino Alonge e Michele Sodano si svolge oggi, dopo che nel primo turno si sono distanziati di 4,4 punti percentuali, con percentuali rispettivamente del 39,10% e del 34,70%. Sono in palio la carica di sindaco e la gestione della città. Si attende il risultato finale, che determinerà il nuovo rappresentante del Comune. La consultazione segue un primo turno che ha visto numeri storici e sfide serrate tra i candidati.