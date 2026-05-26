Ballottaggio accuse e rivincite | il day after del voto ad Agrigento accende già la battaglia politica
Dopo il ballottaggio tra Michele Sodano e Dino Alonge ad Agrigento, sono iniziate le analisi e le rivendicazioni politiche, con alcune accuse già sollevate. La competizione ha portato a tensioni tra le parti, che si sono manifestate nelle prime dichiarazioni pubbliche. La situazione si sta delineando come un confronto acceso, con le parti che si rivolgono reciproche contestazioni. La campagna elettorale si sposta ora nelle fasi successive, con le parti che si preparano a eventuali prossimi sviluppi.
Il ballottaggio tra Michele Sodano e Dino Alonge ha aperto ufficialmente il tempo delle analisi, delle rivendicazioni politiche e delle prime recriminazioni. Archiviata la lunga giornata dello scrutinio, ad Agrigento è già iniziata la lettura politica di un voto che ha ridisegnato equilibri e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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