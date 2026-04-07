A Lucca si svolge il Campionato italiano di calcolo mentale 2026, che si tiene tra venerdì 10 e sabato 11 aprile presso la Scuola Imt Alti Studi. L’evento richiama partecipanti provenienti da tutto il paese, che si sfidano in prove di rapidità e precisione nel calcolo mentale. La competizione vede protagonisti alcuni tra i migliori talenti italiani nel settore, pronti a confrontarsi in un contesto di alta competizione e concentrazione.

Il Campionato italiano di calcolo mentale 2026 approda a Lucca tra venerdì 10 e sabato 11 aprile, trasformando la Scuola Imt Alti Studi in un centro di eccellenza per l’agilità numerica. L’evento è il risultato di una sinergia tra Studiogiochi, la Scuola Imt e la Scuola universitaria superiore Iuss di Pavia. L’iniziativa si inserisce nel contesto di Educating Future Citizens, un programma sostenuto dai fondi Pnrr NextGenerationEu dell’Unione europea per creare cittadini consapevoli tramite l’unione tra atenei e scuole a ordinamento speciale. La competizione vedrà l’ingresso di figure di rilievo internazionale, tra cui Aaryan Shukla, sedicenne campione del mondo che vanta sei primati mondiali registrati da Guinness. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcolo mentale a Lucca: record mondiali e sfide tra geni dei numeri

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