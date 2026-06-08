Il candidato del centrosinistra ha dichiarato che Agrigento vive una “nuova primavera” dopo aver vinto il ballottaggio. La vittoria segna il cambio di amministrazione, passando da una gestione di centrodestra a quella di centrosinistra. La vittoria è stata celebrata con un messaggio di speranza per il futuro della città. Non sono stati forniti dettagli sul numero di votanti o sui risultati specifici delle schede.

"Per Agrigento è una nuova primavera". Con queste parole Michele Sodano, candidato del centrosinistra ad Agrigento, ha salutato la vittoria al ballottaggio nella città siciliana, che dunque "passa di mano", dopo la legislatura di centrodestra. Sodano, che ha letteralmente trionfato con oltre il 70% dei consensi, ha ringraziato i cittadini e le cittadine e "un ringraziamento e un gesto di rispetto va anche a tutti i nostri competitor con cui ci siamo sfidati in questa campagna elettorale. Adesso comincia il bello, il bello sarà ricostruire la nostra Agrigento". 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ballottaggio ad Agrigento, la festa del candidato di centrosinistra Sodano: “Per la città è una nuova primavera”

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