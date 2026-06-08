BALLOTTAGGIO A SAN NICOLA La sfida tra Natale e Santucci in diretta
A San Nicola la Strada si è svolto il ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco. Le urne sono state chiuse e si attende lo scrutinio delle schede, che vede sfidarsi due candidati. È l’unico comune del casertano a votare per questa elezione. La consultazione è avvenuta in una giornata di voto che si è svolta senza particolari incidenti. Restano da conoscere i risultati ufficiali.
Urne chiuse a San Nicola la Strada, unico comune del casertano chiamato al voto per il ballottaggio per il nuovo sindaco. A contendersi la fascia tricolore la candidata del Campo Largo Maria Natale ed Eligia Santucci, sostenuta da una coalizione civica a trazione centrodestra. Casertanews seguirà. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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Niente più scuse. Domenica e lunedì al ballottaggio accendiamo il verde su San Nicola La Strada con Maria Natale Sindaca! Avanti tutta - Facebook facebook
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