BALLOTTAGGIO A SAN NICOLA La sfida tra Natale e Santucci in diretta

Notizia in breve

A San Nicola la Strada si è svolto il ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco. Le urne sono state chiuse e si attende lo scrutinio delle schede, che vede sfidarsi due candidati. È l’unico comune del casertano a votare per questa elezione. La consultazione è avvenuta in una giornata di voto che si è svolta senza particolari incidenti. Restano da conoscere i risultati ufficiali.