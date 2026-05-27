Ballottaggio tra Natale e Santucci la sfida riparte dai social

Il secondo turno delle elezioni comunali di San Nicola la Strada si svolge con una sfida tra Maria Natale ed Eligia Santucci, che riparte anche sui social media. La campagna elettorale si concentra sulle attività online, dove i candidati continuano a promuovere i propri programmi e a rispondere agli elettori. La data del ballottaggio è ancora da definire, mentre i candidati intensificano gli interventi e le comunicazioni digitali.

Parte lo sprint in vista del ballottaggio a San Nicola la Strada tra Maria Natale ed Eligia Santucci.La candidata del “Campo Largo” non è riuscita a superare lo scoglio del 50%, ottenendo circa 7 punti percentuali in meno rispetto alle sue liste che si attestano al 53,89 e che incassano già al. 🔗 Leggi su Casertanews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ballottaggio tra Natale e Santucci con il rischio 'anatra zoppa', 13 consiglieri già eletti. Ecco tutti i voti e gli scenariA San Nicola la Strada, si svolgerà un ballottaggio tra Maria Natale, candidata del 'Campo Largo', e Santucci, dopo che nessuno dei due ha ottenuto...

SPECIALE ELEZIONI SAN NICOLA. Sfida in rosa tra Natale, Mazzarella e SantucciA San Nicola la Strada si avvicinano le elezioni comunali con una sfida femminile tra tre candidate alla carica di sindaco, in seguito alla...

Temi più discussi: La città di Padre Pio al ballottaggio: sfida tutta al femminile tra Natale e Fini, sorprende il Terzo polo; Ballottaggio a San Giovanni Rotondo: inedita sfida tutta al femminile tra Natale e Fini - FoggiaToday; Natale e Fini al ballottaggio per l’elezione a sindaco di San Giovanni Rotondo; San Giovanni Rotondo, sarà ballottaggio tra Rossella Fini e Floriana Natale.

È ballottaggio a San Giovanni Rotondo per la poltrona di Sindaco. Testa a testa tra Floriana Natale e Rosella Fini x.com

Amministrative, Dieci comuni al ballottaggio in Campania: si decide tutto il 7 e l’8 giugnoPer dodici candidati a sindaco in provincia di Napoli la campagna elettorale continua. Sei i Comuni che torneranno al voto fra due settimane per il turno di ballottaggio. A Casalnuovo 17 punti percent ... videonola.tv

La leadership di Keir Starmer entra nella fase finale e conflittuale reddit

Ballottaggio a San Giovanni Rotondo: inedita sfida tutta al femminile tra Natale e FiniNon basta un turno a San Giovanni Rotondo. È l’unico comune del Foggiano che andrà al ballottaggio il 7 e l’8 giugno. Sarà una sfida tutta al femminile. A contendersi la fascia tricolore sono Floriana ... foggiatoday.it