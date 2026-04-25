SPECIALE ELEZIONI SAN NICOLA Sfida in rosa tra Natale Mazzarella e Santucci

A San Nicola la Strada si avvicinano le elezioni comunali con una sfida femminile tra tre candidate alla carica di sindaco, in seguito alla conclusione dell’amministrazione di un sindaco che ha governato per dieci anni. La candidata del campo largo della maggioranza è Maria Natale, mentre le altre contendenti sono Mazzarella e Santucci. La competizione si svolge in un clima di attesa tra gli abitanti del paese.

Sfida in rosa a San Nicola la Strada per il dopo Vito Marotta che ha amministrato per 10 anni. Maria Natale è la candidata a sindaco proposta dal campo largo della maggioranza. Nella sua compagine tanti ex amministratori e anche l'ex assessora provinciale Gabriella D'Ambrosio. A correre per la.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026. M5s scende in campo a San Nicola. "Sosteniamo Maria Natale"Il MoVimento 5 Stelle ha ufficialmente annunciato il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Maria Natale per le prossime elezioni... Elezioni amministrative 2026 a San Nicola La Strada: sostegno del MoVimento 5 Stelle a Maria NataleTempo di lettura: < 1 minutoIl MoVimento 5 Stelle annuncia il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Maria Natale per le prossime elezioni... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Elezioni: entro il 25 aprile la consegna delle liste. Nicola Pellegrino possibile candidato a Sassano. Sfida a due a Pertosa; Amministrative 2026 | Tutti i candidati e le liste dei 13 comuni al voto nel Vibonese (LIVE); San Nicola | Natale sfida il ballottaggio con un mosaico di alleanze. SAN NICOLA ALLE LEZIONI. E’ sfida a tre: TUTTI I NOMI dei candidati al consiglio comunaleScade alle 12:00 di oggi, sabato 25 aprile, il termine ultimo per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative. 18 i comuni del casertano che andranno al voto domenica 24 maggio e luned ... casertace.net SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a San Nicola la StradaCasertanews seguirà in diretta la presentazione delle liste con tutti i nomi dei candidati a sindaco e degli aspiranti consiglieri comunali ... casertanews.it Battlefield sfida Call of Duty anche al cinema: Michael B. Jordan pronto x.com Gubbio: la città di pietra che sfida il cielo e accende i sogni. Imponente, fiera, scolpita nel cuore dell’Umbria: Gubbio si mostra al mondo come un castello senza tempo. I suoi palazzi maestosi si arrampicano sulle pendici del monte, si stagliano verso il ci - facebook.com facebook