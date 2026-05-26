A Macerata, poco dopo mezzanotte, è stato annunciato il risultato delle elezioni comunali. Sandro Parcaroli ha ottenuto il 49,96% delle preferenze, mancando di pochi voti la vittoria al primo turno. Di conseguenza, si svolgerà un ballottaggio con il suo avversario, Gianluca Tittarelli. La serata è stata caratterizzata da tensione e colpi di scena, con le schede ufficiali che hanno confermato il risultato finale.

Macerata, 26 maggio 2025 – Il verdetto arriva all’una di notte, dopo un pomeriggio e una serata thrilling: per una manciata di voti sfuma la vittoria al primo turno per Sandro Parcaroli, che se la dovrà vedere al ballottaggio con Gianluca Tittarelli. Un epilogo incredibile, dopo che nelle ore precedenti era successo di tutto. Da un lato il centrodestra a esultare pubblicamente mentre lo spoglio era ancora in corso, dall’altro il centrosinistra ad ammettere e analizzare la sconfitta. E’ questo il quadro delle elezioni comunali a Macerata, dove tra due settimane si tornerà a votare per il nuovo sindaco. Gli sfidanti saranno l’uscente Sandro Parcaroli (centrodestra) e lo sfidante Gianluca Tittarelli (centrosinistra): il primo si è fermato a un passo dal traguardo, al 49,96%, mentre il secondo non è andato oltre il 41,95%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Macerata, elezioni incredibili: Parcaroli si ferma al 49,96%, sarà ballottaggio con Tittarelli

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